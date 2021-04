Emotivo mensaje de Tamara Pettinato a Felipe por su cumpleaños: "No estás solo"

Hace dos meses, Felipe Pettinato sufrió un brote psiquiátrico que alertó a toda su familia.

Tras este hecho, el joven fue trasladado a un centro de salud para iniciar un tratamiento médico.

Desde ese entonces -y antes también-, su hermana Tamara se mostró al lado de él de manera incondicional para acompañarlo en este momento complicado de salud.

LEER MÁS: Luis Ventura se vacunó contra el Covid: "Hoy me tomo el día"

Felipe se ausentó hace un tiempo de las redes sociales, donde tenía mucha actividad.

Desde Instagram, Tamara le dedicó un sentido mensaje a su hermano por su cumpleaños, que fue el día jueves.

"Feliz cumple niño sensible, amoroso y único @felipettinato . Agradezco tenerte en mi vida. You are not alone (no estás solo)", reflejó la panelista.

En el posteo, se los puede ver a los dos unidos y abrazados, en un mensaje que llega en un momento particular y difícil para Felipe.

LEER MÁS: La Justicia falló sobre la documentación entregada por Morla por la herencia de Maradona