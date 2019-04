Emotivo mensaje de Jorge Rial en el día de su casamiento: "Es el primer día del resto de nuestras vidas"

Jorge Rial volcó sus sentimientos en el día de su casamiento con Romina Pereiro a través de un emotivo texto en volcó sus sentimientos en el día de su casamiento cona través de un emotivo texto en Instagram





"Navegamos por todos los mares. A veces tranquilos. Otros embravecidos. Pero siempre con la Costa a la vista. Sin perder el rumbo que nos marcaba el amor. Un barco que no solo nos llevaba a nosotros, también a tus hijas. A mis hijas. A nuestras hijas. De pronto me encontré con una familia. Ya me había olvidado, te confieso. Éramos tan pocos. Tres contra el mundo. Pero llegaste vos con refuerzos. Nos convertimos en legión. En indestructibles", siguió el periodista.

"Me gusto. Dije "de acá no me quiero ir más. Es mi lugar en el mundo". Y me quedé. Nos quedamos. Mirándonos como dos chicos enamorados. Disfrutando de la vida. De esta segunda oportunidad que nos dió a los dos después de maltratarnos un poquito. Apenas, para que nuestro encuentro fuera un bálsamo para el corazón y el alma. Acá estamos. Ante el día más importante de nuestra vida. Vamos a casarnos en una época donde casi no se usa. Pero nosotros quisimos ir más allá", explicó Rial.





"Transformar este día en un homenaje a nuestro amor. Pero también a Morena, Rocio, Violeta y Emma. Nuestras hijas. Me olvidaba! Y Francesco, mi nieto. Cumplo un sueño. Más grande de lo que imaginé. Gracias @romipereiro Gracias por darme amor. Parece fácil decirlo. Pero es un esfuerzo enorme. Vos pudiste vencer mis miedos y mis mañas. Devolverme la alegría. Hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Te amo", finalizó puro amor. finalizó puro amor.





comenzó el conductor de " Intrusos " su romántico posteo.