Emotivo mensaje de Gianinna Maradona por los 11 años de su hijo Benjamín

En su cuenta de Instagram, Gianinna Maradona escribió un posteo muy emotivo dedicado a su hijo Benjamín, quien ya tiene 11 años, fruto de su relación con Sergio Agüero.

"Hace 11 años, después de mil horas de trabajo de parto llegabas a mi vida, no voy a olvidar nunca el momento en que me incorporé para agarrarte, para tenerte en mis brazos por primera vez", comenzó la hija del Diez.

"Yo tenía 19 años y nunca había sentido algo semejante, algo tan maravilloso como era haberme convertido en tu mamá", siguió movilizada.

Y recordó: "Todo el miedo que tenía me lo sacó tu papá mientras me sostenía la mano fuerte y me decía que yo podía. Y así fue, ustedes me enseñaron que YO puedo...".

"Hace 11 años me enseñaste que significaba vivir para siempre pensando más en vos que en mí", remarcó la hermana de Dalma.

Y cerró: "Soy una privilegiada y siempre voy a estar agradecida porque ser tu mamá es lo más maravilloso que me paso en la vida! Felices 11 vueltas al sol hijo mio, sos más de lo que alguna vez imagine... te amo para siempre!".