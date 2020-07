Emotivo mensaje y foto familiar de Andy Kusnetzoff tras recuperarse del coronavirus

Andy Kusnetzoff recibió el alta médica hace unos días y estuvo en cuarentena en su domicilio después de haber sido Covid positivo.

“Es duro, es como que tenés el cuerpo cagado a palos, el cuerpo lo tenés como si estuvieras agotado, no tenés fuerza para hacer nada. Yo tuve fiebre los primeros días y ahí me fueron monitoreando el oxígeno. Lo importante es eso; se fijan en cuánto oxigeno tenés, porque si bajás de un número te tienen que dar oxígeno y terminás con respirador. Por suerte de esa parte zafé. Hay un día que es clave, un día en el que salís adelante o empeorás. Por suerte mi camino fue el de mejorar, el de salir adelante”, indicó Andy sobre lo que vivió.

Kusnetzoff le dejó un mensaje a los que se toman con cierta liviandad la enfermedad: “Lo que yo cuento es para reflexionar. Lo cuento como comunicador. Yo trato de no juzgar a nadie y entiendo que cada uno hace lo que puede, sobre todo con lo laboral. Pero hay una parte que no es laboral. Por esto, a los relajados, traten de cuidarse. No todos son asintomáticos, también tenés casos como el mío, que estuve en terapia intermedia”.

El conductor de "Perros de la calle" y "Podemos Hablar" pudo reencontrarse con su pareja, Florencia, y su hija, Helena, tras unos días de aislamiento.

Este lunes desde Instagram, el conductor se mostró emocionado por volver a encontrarse con su mujer y su hija.

"La felicidad de volver a casa con mis chicas! Gracias a todos los que escribieron, se preocuparon y me desearon la recuperación. Cuídense mucho! @florkourny #hele", indicó el animador en la dulce postal.