Emotivo mensaje de Chechu Bonelli en su cumpleaños: "Fue duro desde que mi mamá ya no está conmigo"

Chechu Bonelli se volcó con una emotiva reflexión a se volcó con una emotiva reflexión a Instagram en el día de su cumpleaños número 34 (1 de mayo).





La modelo y conductora contó cómo vive estas fechas de festejo: "Nunca me gustó mucho cumplir años... No por un tema de edad sino por esa cuestión de tener que ser la protagonista en mi día. Y ni hablar de eso de 'festejar'... Fue duro desde que mi mamá ya no está conmigo".

"Aún recuerdo aquel 1 de mayo en la clínica al lado de ella.... Y ella diciéndome: 'Ceci, es tu cumple, andá a festejar'. 'No mamá, yo me quedo acá con vos'. Que estuvieras a mi lado era el mejor regalo!", recordó Chechu.













Y siguió: "Los años siguientes fueron raros... duros.... no había nada para festejar.... Hoy después de muchos años puedo decir que volví a levantarme feliz en mi día!".





"#Carmela y #Lupe fueron las primeras en saludarme.... Bajé y había una torta que #baba me preparo con una velita para soplar, miré alrededor y ahí estaba @daricvitaok y mis hijas... Todo lo que necesito en esta vida. Hoy puedo decir que volvió a ser un cumpleaños feliz!!!! Feliz cumpleaños para mí", finalizó muy movilizada.