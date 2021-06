Emotivo homenaje por el día del padre en "Polémica en el bar": "Si tenés papá ya sos millonario"

Nazareno Móttola, con su personaje del "trapito", contó una fuerte historia que conmovió a todos en "Polémica en bar", América, en vísperas al día del padre.

"Ya quiero que sea lunes. Yo no tengo papá, hizo lo suyo y no me quiso conocer, por eso no me gusta el día del padre", comentó el actor.

"Aprendí como pude a los golpes en la calle, el amor de una familia me lo contaron porque yo no lo viví", siguió emotivo.

"Capaz que me lo cruzo a mi papá por el barrio o por ahí pero no lo conozco", explicó bajo su personaje.

Y apuntó: "De chico soñaba con ser famoso y quizá cuando salía del canal me lo encontraba en la puerta".

"Por ahí que me festejes un chiste es el único gesto de cariño que recibo en todo el día", le dijo a Mariano Iúdica.

"Si vos tenés un papá ya sos millonario", cerró pura emoción.