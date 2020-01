Emotiva reflexión de Ivana Nadal: "Sin edición, sin pensarlo... Desde el fondo de mi alma, para todos ustedes"

Ivana Nadal se refirió a los obstáculos que debió superar en la vida a través de un extenso video que compartió en Instagram.

La conductora compartió con sus seguidores sus vivencias y remarcó la importancia del amor propio y las transformaciones en la vida de las personas.

“Encuentro un cambio en mi muy notorio que me hace feliz. Cambié mi forma de pensar para conmigo y de tratarme. Cambié mi forma de verme, ahora me pongo delante de un espejo de otra forma. Antes me criticaba, me juzgaba y solo me pegaba latigazos”, arrancó la conductora con su testimonio.

Y continuó: “Me encontré por momentos muy triste, sola y vacía, pero ahora todo cambió una bocha. Me propuse perdonarme porque le estaba exigiendo a mi cuerpo que sea perfecto cuando ni siquiera yo misma me estaba dando amor. Tenía logros zarpados, por ejemplo, en mi trabajo y ni yo los valoraba”.

Y además, Ivana explicó por qué se le había ocurrido hacer pública su experiencia de vida: “Pienso que ustedes pueden lograr lo mismo, es una cuestión de actitud. Tenés que transformar lo negativo por positivo".

"Además, cuando vos hacés algo como un hábito se te vuelve normal. Si te viene un pensamiento negativo, tenés que anularlo y cambiarlo por uno positivo. Vas a empezar a brillar y a contagiar esa energía”, puntualizó.