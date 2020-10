La emotiva imagen de sus hijos que compartió Germán Martitegui en medio del aislamiento por Covid-19

En la semana se confirmó el caso positivo de Coronavirus de Germán Martitegui, quien lo hizo público en un mensaje vía Twitter.

"Desperté con temperatura y como el viernes me había hecho un hisopado que me dio negativo, pensé que era insolación. Preventivamente me hisopé ayer y el resultado fue positivo. Me siento perfecto y estoy aislado en casa. No se preocupen, me verán volver a @MasterchefAr y a Tegui", informó el chef.

Todo comenzó cuando El Polaco, participante de "Masterchef celebrity", y su familia dieron positivo de coronavirus, por lo que en el programa activaron el protocolo y todos fueron testeados.

Luego se supo también que Vicky Xipolitakis y su hijo Salvador Uriel también contrajeron el virus.

LEER MÁS: Alerta en "Masterchef Celebrity": Germán Martitegui dio positivo de Covid

En medio de su aislamiento, el cocinero compartió una emotiva imagen de sus hijos mirándolo a través de un ventanal, respetando el protocolo.

"El vidrio frena el COVID pero no el amor. Los Tegui firmes detrás de la ventana. Aprovecho para agradecer a todos por los saludos y los buenos deseos. Los quiero. #lostegui", indicó el chef este fin de semana.

LEER MÁS: Vicky Xipolitakis incomodó a Germán Martitegui tirándole onda y el jurado pidió que corten la grabación