La emotiva historia detrás de la remera del "Huevo" Acuña en el festejo por la Copa América

La Selección Argentina se consagró campeón de la Copa América 2021, en el Maracaná ante Brasil y cortó una racha de 28 años sin títulos. Este acontecimiento derivó en una gran celebración.

Por su parte, los jugadores de Argentina se pusieron una camiseta especial para la ocasión que hacía alusión a la 15° conquista de la historia.

Frente a esta situación, llamó la atención ver a Marcos "Huevo" Acuña con una remera diferente a la del resto de sus compañeros. El jugador del Sevilla tenía puesta una camiseta blanca con una mariposa y la inscripción “Luz”.

Horas más tarde, se difundió la verdadera razón y la historia detrás de la particular remera: Acuña la utilizó para homenajear a Luz, la hija de Fabián De Ciria, el fotógrafo de Racing, luego del fallecimiento de la nena el pasado 4 de mayo.

El “Huevo” Acuña jugó 85 partidos en Racing entre 2014 y 2017 donde fue campeón en el Torneo Transición 2014 y, además, construyó una excelente relación con De Ciria.

La respuesta del fotógrafo de Racing no tardó en llegar: “Que te puedo decir amigo si no paro de llorar. Si cuando te vi con esa mariposa en el pecho se me hizo un nudo en la garganta. Que en tu momento de gloria te acuerdes de mi Luchy lo dice todo. No tengo palabras para agradecerte Te quiero mucho campeón", posteó en Instagram Fabián de Ciria.

Por su parte, a través de una publicación en Instagram, Acuña le confesó a De Ciria que todos los días le pedía a Luz que los ayude a conseguir este logro. Y, finalmente, así ocurrió.

A24