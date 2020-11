La emotiva foto que compartió Diego Maradona Junior en homenaje a su padre

Diego Maradona Junior se mostró conmovido desde Italia por la muerte de su padre, Diego Armando Maradona, a los 60 años.

El joven se emocionó el jueves con el homenaje que le rindió el Nápoli, el equipo de fútbol en el que fue ídolo su papá.

El estadio San Paolo, que pasará a llamars e Diego Marad ona, fue el epicentro de la emoción. Los futbolistas del club salieron a la cancha todos con la camiseta número 10 y el apellido del astro.

Diego Jr. compartió las imágenes con un significativo mensaje: "Ámala y defiéndela como si fuera la segunda piel. Es la magia eterna, es la magia de mi papá".

Y además agregó una imagen de su hijo Diego Matías portando la camiseta del Diez con una vela encendida en su honor.

LEER MÁS: Habló el titular de la casa de sepelios donde se filtraron las fotos de Diego Maradona

Antes, Nunzia Pennino, mujer de Junior, expresó su dolor por la muerte de Diego y también dejó un mensaje pidiendo "respeto" por el difícil momento que atraviesa la familia.

“Al menos tengan respeto por lo que estamos pasando. Bloquear los teléfonos es inútil. Por favor, estamos digiriendo la noticia”, indicó la madre de Diego Matías e India Nicole.

“Nos dejaste de repente así... no puedo creerlo... no es posible, ¡parece una pesadilla! Has destruido nuestros corazones”, expresó conmovida.

LEER MÁS: La muerte de Diego Maradona: la declaración de unos los enfermeros sobre los últimos instantes del Diez