La emotiva foto de Cande Tinelli con Soledad Aquino: "Nunca voy a soltarte la mano"

Micaela Tinelli reapareció en redes sociales hace unos días tras el trasplante de hígado de su mamá, Soledad Aquino. La hija mayor de Soledad y Marcelo Tinelli grabó un video para agradecer a sus seguidores los mensajes de aliento y fuerza que le hicieron llegar este tiempo.

La empresaria de moda agradeció las muestras de afecto de sus seguidores recibida en estos días: “Obviamente no me gusta hablar de mis temas personales y más cuando son delicados. Pero me gustaría agradecerles los mensajes y la hermosa energía que me mandan", explicó Mica en sus historias de Instagram.

Y añadió: "Como les decía el otro día que les escribí, capaz todavía no me sentía preparada para hablar a cámara”.

“No saben como llega esa energía tan linda. A través de una pantalla o red social, se transmite y de verdad. ¡Llega! Así que solo palabras de agradecimiento para todos. ¡Los quiero mucho!”, cerró emocionada.

En este sentido, Cande Tinelli compartió después un emotivo mensaje desde sus historias de Instagram y mostró a su mamá en plena internación en uno de los pasillos de la clínica con la silla de ruedas con la que se traslada hasta recuperarse por completo.

“Solo le pido a Dios y al Universo volver a verte sonreír. Cuanto antes, mi mamá leona”, expresó la tatuada con mucho sentimiento.

Nuevamente, en la noche del domingo, Cande le dedicó un conmovedor mensaje a su mamá, que aún está en recuperación por el trasplante de hígado

La tatuada mostró una emotiva foto tomando la mano de su madre en el Sanatorio La Trinidad donde se encuentra internada: "Nunca pero nunca voy a soltarte la mano", escribió la novia de Coti Sorokin en sus historias de Instagram.