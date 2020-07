Emotiva despedida de Roberto Moldavsky a Jorge Schussheim: "No puedo parar de llorar"

Jorge Schussheim, autor, músico, publicista, humorista y que llevó adelante una amplia labor en el mundo de la cultura, falleció el viernes a la mañana, según confirmó la Asociación Argentina de Actores. .

El músico, publicista, actor, cocinero, humorista y director de coro argentino tenía 79 años. Se destacó por su agudo sentido del humor. Sufrió una descompensación.

Aristas, amigos y admiradores de su trabajo lo despidieron en las redes sociales con dolor y admiración. Schussheim tenía una amplia trayectoríria artística en el país.

En este marco, Roberto Moldavsky le dedicó un profundo posteo en Instagram a su "maestro".

"Se fue la persona que me sacó del once y me cambió la vida, mi maestro, el ruso que no se guardaba nada, que vivió intensamente todo", expresó el humorista con de los dos.

Y cerró: "No puedo parar de llorar. Gracias por haber estado en mi vida Jorge Schussheim, me hubiera gustado abrazarte, te llevo dentro mío por siempre".