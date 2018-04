Emotiva despedida de Mica Viciconte de "Combate": "Fui feliz, me voy súper agradecida"

"Combate", Canal 9, y se emocionó hasta las lágrimas al hablarle al público. Mica Viciconte se despidió el sábado del programay se emocionó hasta las lágrimas al hablarle al público.





"Me voy super agradecida a Combate, a las autoridades del canal que siempre me escucharon. Y me voy feliz a otros caminos, a otros rumbos", comentó la rubia.





"Combate fue mi casa, más allá de las diferencias, que no estoy de acuerdo en un montón de cosas", explicó la participante.