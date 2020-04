La emotiva despedida de Fabián Mazzei a su mamá: "Se fue el ser más hermoso que conocí en la vida"

Fabián Mazzei está pasando un momento de profundo dolor por la muerte de su mamá, a la que llamaba cariñosamente "Chiquita".

El actor, quien hace poco fue operado y se recuperó de un tumor en la boca, le dedicó un emotivo mensaje en Instagram a su madre, que falleció durante la cuarentena obligatoria.

"Así te quiero recordar, gracias por todo lo que me diste y lo que hiciste por mi, mamá! Quien me va llamar todos los días para saber cómo estoy?", comenzó su sentido posteo.

"Se fue el ser más hermoso que conocí en la vida, pensar que no voy a escuchar tu voz, me mata!! Gracias por todo lo que me enseñaste, por todo el amor incondicional, puro y desinteresado, por tus consejos, tu risa", indicó conmovido.

Y lamentó no poder despedirla como quería por el coronavirus: "Lo que más lamento es que con esta pandemia no te pudieron despedir como te lo merecías. Esa gente que ayudaste con el paso de los años, que son muchos!!".

"Tu familia te quiere y nunca te va olvidar por que estás en cada unos de nosotros. Solo regalaste amor, desinteresado del bueno! Te amoooooo, Te voy a extrañar tanto que ya lo digo y me duele el alma!", siguió con profundo dolor.

Y cerró: "Fuiste luz en la tierra, seguro ya estás iluminado el cielo. Te amo mamá!...nuestra Chiquita, como te decían todos , mi chiqui. QEPD. Te regalamos una flor roja. El color que más amabas! Hasta siempre mi hermosa Chiqui!".