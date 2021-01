La emotiva cábala de Claudia Villafañe, a casi dos meses de la muerte de Maradona, para llegar a la final de "MasterChef"

En la semifinal de este jueves de "MasterChef Celebrity", Santiago del Moro quiso saber cuáles eran las cábalas de El Polaco, Analía Franchín y fue Claudia Villafañe quien hizo una emotiva revelación, a casi dos meses de la muerte de Diego Maradona.

“Mi amuleto es la pulserita que la tengo siempre, la roja en el tobillo”, contó la empresaria en el ciclo que se emite por Telefe.

“Y que todos los que me ven desde arriba me ayuden”, indicó Claudia, a flor de piel sobre sus seres queridos que ya no están.

LEER MÁS Las palabras de Andy Kusnetzoff que hicieron emocionar a Claudia Villafañe: "En un momento complicado nos dimos un abrazo"

El Polaco también reveló sus amuletos: “Medias, pulseritas y el calzoncillo que más me gusta. ¡Todo!”, señaló.

Por su parte, Analía Franchín contó que su cábala de la suerte fue pensar en dos personas muy especiales de su vida. “Durante todo el día le prendí una velita a mi papá y a mi suegra que ya no están. Mis ángeles”, contó.

LEER MÁS Polémica imagen de Claudia Villafañe rodeada de personas en "Masterchef Celebrity": ¿La ayudaron?