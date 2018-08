Emocionante regreso de Nora Cárpena a "Incorrectas" tras la muerte de Bredeston

"Me quedé en casa, no hice nada. El sábado fui a pasear a Pilar y el domingo fui a Pacheco, a lo de mi hija. Ahora hay que reacomodar la casa, la vida", contó la reconocida actriz acerca de cómo vivió la primera semana sin su pareja, con la que mantuvo una relación de más de 50 años. .





"Lo de Guillermo es triste, pero no trágico. Yo perdí a un compañero de toda la vida, fue un hombre que vivió y se dio sus gustos. Podía haber estado unos años más, pero me hubiera gustado que esté bien. No disfrutaba tampoco. Era existir más que vivir", expresó. Y agregó:"Cuando llega el momento (la muerte) una se da cuenta de que no elaboró nada. Pero la vida la determina alguien con mucho más poder que nosotros. Hay que seguir ese camino".





"Todavía no he tocado el placard, ya veré", dijo. Y añadió: "La casa estaba silenciosa hace tiempo, Guillermo no hablaba hace muchos años"





Por último, Nora agradeció a todas las persona que la acompañaron en este tiempo, especialmente al productor Carlos Rottemberg y a Moria Casán, lo cual provocó la emoción de "La One".







