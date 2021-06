La emocionante lucha de Celina Rucci para buscar a sus dos hijas al Impenetrable de Brasil

Celina Rucci estuvo como invitada a "PH Podemos Hablar", Telefe y contó la fuerte historia que terminó en la adopción de sus dos hijas, Noelia y Daniela, a quienes fue a buscar al Impenetrable de Brasil tras una nota en un noticiero que la movilizó.

"Llegaron a nuestras vidas cuando tenían 10 y 11 años. Para mí era muy lindo, como devolverle a la vida tantas cosas que me dio a mí", recordó la actriz.

"Cada uno toma su decisión pero en ese momento fue muy lindo para mí poder hacerlo", enfatizó.

Y profundizó: "Sale una nena en una nota en un noticiero en el Impenetrable de Brasil y una nena dice que quería tener mamá y papá y dije: ¿por qué yo no?".

"Fui y me metí en el lugar. Paré a una nena y le pregunto: conoces a Daniela? Sí, es mi hermana. Me llevó a la familia y me presenté. Les comenté. Fui sola. Me hicieron hablar con un cacique y les conté que quería adoptar a las nenas", finalizó.

