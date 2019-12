La emocionante despedida de Nati Jota: "Entró una nena y siento que se va una mujer"

Nati Jota se va del ciclo "ESPN Redes" tras cinco años y se mostró movilizada en las redes sociales.

"Fue un programa que me hizo, que me agarró con 20 años, casi nunca ni había trabajado en nada; y me sacó hoy una mujer responsable y que sabe lo que le gusta hacer y cómo. No es por forzar lo cursi, pero entró una nena y siento que se va una mujer", comentó la conductora en Twitter.

Y destacó: "Más allá de eso, me emociona mucho dejar un lugar donde me pasaron tantas cosas. En lo personal, cada secuencia de la vida en los últimos 5 años me vio atravesada por el programa. Buena o mala, o la lloré ahí o la reí también ahí mismo. Me voy feliz y agradecida".

"Gracias a todos los que me bancaron las locuras natijoteras en un canal deportivo. Posta me voy feliz, me cambió la vida. Era eso, chau jaja", cerró emocionada.