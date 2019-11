Emocionante abrazo de las hijas de Marcelo Zlotogwiazda a Luis Novaresio

"Me tiene absolutamente angustiado. Lo mismo me pasó cuando falleció Tomás Bulat. No soy amigo íntimo de Marcelo, pero todavía no puedo usar el tiempo pasado. Lo empecé a conocer trabajando. El venía siempre a Debo decir (América), y miren que es un pelotazo en contra ir a la televisión un domingo a la diez de la noche, pero me decía que se sentía cómodo. La última vez fue hace un mes, fue genial, nos pegamos un abrazo fenomenal", dijo Luis Novaresio cuando se enteró sobre la muerte de Marcelo Zlotogwiazda.

"Voy a contar algo que no sé si debería contarlo, pero sé que Tenembaum no se va a enojar. Ernesto me venía llamando para que hagamos un mano a mano con él y con Marcelo porque me decía que estaba por empezar un ciclo de quimio y no sabía si lo iba a poder resistir. 'Si lo resiste nos vamos todos a festejar, y si no resiste quiero que quede éste recuerdo', me dijo. Entonces lo hicimos. Fue tremenda la entrevista. No coincidimos, pero fue una delicia y un privilegio escucharlos", agregó.

Este gesto del conductor y sus palabras fueron reconocidos por sus hijas que al verlo hoy a la noche en la entrega de los Premios Martín Fierro de la Radio se fundieron un abrazo.

Zloto estuvo en el programa de Novaresio antes de su fallecimiento y fue una de las últimas notas que dio en televisión.