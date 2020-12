La emoción de Vero Lozano por el egreso de su hija Antonia de la primaria: "El cierre de una etapa atravesada por la pandemia"

Antonia Rodríguez, la hija de Vero Lozano y el Corcho Rodríguez terminó la primaria y su mamá compartió un emotivo mensaje junto a unas postales del acto final del colegio San Marcos.

La conductora de "Cortá por Lozano" (Telefe), manifestó orgullosa: "El cierre de una etapa , atravesada por la pandemia , zooms y barbijos . Te veo crecer y me emociono; tu alegría , música , pasión y malhumor ! Te amamos ! Gracias a las maestras por tanto ❤️ Felicitaciones a todos y todas"

Hace unas semanas, Verónica contó a través de Twitter la divertida respuesta que le dio su hija Antonia al enterarse que su papá fue novio de Susana Giménez.

La pequeña de diez años decidió poner en google el nombre de su madre y entrar al perfil que ella tiene en Wikipedia. Allí, leyendo la biografía de su progenitora, se enteró del pasado amoroso de su papá, Jorge "Corcho" Rodríguez.

"Antonia me busca en Wikipedia, lee: 'Verónica en pareja con Corcho Rodríguez, ex de Susana Giménez' y me grita: 'Susana podría haber sido mi mamá, ¡¡¡Y entonces sería rubia!!!'", escribió la conductora.

Rodríguez comenzó su relación con Susana en 1999, un noviazgo que duró seis años. El empresario fue el último gran amor de la diva, que no volvió a presentar ninguna pareja después de su separación en el 2004. Tiempo después comenzó a salir con Lozano, con quién formó una familia que terminó de consolidarse en el 2009 con la llegada de Antonia, la única hija de la pareja.

