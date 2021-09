La emoción de Panam al hablar de Carlitos Balá: "Lo admiraba de chica"

Laura Franco, Panam, estuvo como invitada el viernes a Es por ahí, América, y se mostró emocionada al hablar de su amigo Carlitos Balá, de 96 años.

"Lo admiraba de chica con todo mi corazón. Fu a Canal Siete de chica con el colegio y le llevé el chupete", recordó la animadora infantil. Y remarcó: "Me emocionó verlo con sus 85 años tan entero".

Y contó cómo fue ese primer contacto que tuvo con el gran Carlitos para convocarlo a su espectáculo, luego de que otros artistas le dijeron que no.

"Mi marido me decía que lo llame y lo llamé, él me dijo: mañana venite, acá te amamos en mi casa, te espero y me contas", comentó Panam sobre la calidez de Balá, que marcó varias generaciones de grandes y chicos.

"Una humildad única, un horizonte a seguir, una persona que te enseña lo que es la generosidad. Estuvo diez años conmigo, hasta el año pasado hicimos el gallo", comentó Laura.

Y remarcó: "Llegamos a hacer juntos 250 funciones. De alguna manera fue nuestra infancia".