La emoción de Marcela Tauro al recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19

Alejandro Fantino abrió su programa con una noticia sobre Marcela Tauro. El conductor de Fantino a la tarde contó que la panelista recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. "Me pone muy contento por ella. Se emocionó mucho", reveló el periodista para luego darle la palabra a ella.

"Es rara la sensación que se siente", afirmó la columnista de espectáculos y precisó que pasó por diferentes estados desde que recibió el turno hasta que la inocularon. "Pasé por todos los estados. A la mañana estaba nerviosa y, al mediodía, cuando estaba llegando al centro de vacunación, me quebré", sostuvo.

Tauro destacó que la inscripción fue un trámite muy sencillo. "Me anoté el viernes porque yo tengo 56. Ese día habían habilitado de de 55 a 59. Entonces, apenas nos enteramos, con un compañero de la radio nos anotamos. Y ayer cuando estábamos acá al aire, me llegó un link para poder elegir lugar y horario", agregó.

Por último, la periodista mencionó que no presentó ninguna complicación post vacunación. "No tengo ningún dolor, ni dio fiebre, tampoco malestar corporal, que escuché a algunos sí les dio. Me siento bárbara", concluyó.