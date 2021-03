La emoción de Manuel Wirtz al recordar la canción que cantó junto al "Flaco" Spinetta

Manuel Wirtz se emocionó hasta las lágrimas el viernes en "Es por ahí", América, al recordar la canción "La vida" que grabó junto al "Flaco" Luis Alberto Spinetta.

Esa letra fue muy especial ya que fue dedicada a su hermano, quien falleció: "En ese momento me enojé con Dios, cuando mi hermano que partió, me salió esa canción enojado", comenzó el cantautor.

LEER MÁS: Paula Chaves y Pedro Alfonso cumplieron diez años juntos: "Hasta el infinito"

Y siguió: "Es una canción que no puedo ni escuchar. No tengo la imagen de él cantando, yo grababa la toma y me quería ir, no lo quería molestar".

"Estuvimos como una hora grabando voces, fuimos a tomar unos mates y lo primero que dice es: ahora contame anécdotas con Guille Francella", siguió movilizado.

"Tenía esas cosas de generosidad, es un ángel que eternamente va a esta iluminando. El Flaco es música pura, son elegidos. A nivel musical fue lo más fuerte que hice", finalizó con la voz quebrada.

LEER MÁS: Susana Giménez y su hermano Patricio se vacunarán en Uruguay: "Yo estoy anotado como cualquiera y supongo que ella también"