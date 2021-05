La emoción de Luis Ventura en su regreso a "Intrusos": "Esto fue mi casa y sigue siéndolo"

Después de muchos años Luis Ventura regresó este martes al piso de "Intrusos", América, y se mostró muy movilizado apenas tuvo la palabra.

Tras la presentación de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Ventura tomó la palabra y agradeció la convocatoria al ciclo donde formó parte tanto tiempo.

"Ante todo les quiero agradecer porque es la vuelta a la casita de los viejos. Había tenido otras ocasiones pero no se dieron las circunstancias personales y también de la vida para que se diera este regreso", indicó el periodista.

"Por eso cuando me llamaron no dudé un momento en regresar y me llena de emoción estas acá porque esto fue mi casa y sigue siéndolo", añadió visiblemente emocionado.

Y sobre el cuestionado regreso de Marcelo Tinelli a la televisión por la gran cantidad de gente en el estudio, que tema de debate en las redes, señaló: "Me llenó de alegría y preocupación. Hay una pata gremial y sanitaria. Me puso contento la acción, me preocupa el mensaje porque veo gente una arriba del otro".