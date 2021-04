La emoción del "Loco" Montenegro al quedar eliminado de "Masterchef Celebrity"

El ex basquetbolista dejó el reality gastronómico de Telefe y recibió elogios por parte del jurado. Video.

"El Loco" Hernán Montenegro quedó eliminado el domingo de "Masterchef Celebrity", Telefe, en una definición con Gastón Dalmau.

"He hecho una gran amistad con Gastón, él me quiere mucho y yo a él", destacó el ex basquetbolista.

Fue luego Donato De Santis quien anunció: ”El cocinero que esta noche abandona las cocinas de Masterchef es Hernán”.

LEER MÁS: Luis Novaresio regresó con "Debo Decir" desde su casa: "Todos estamos hisopados"

Y luego el chef amplió sobre la decisión del jurado: “Nosotros dudábamos, decíamos: ’Wow, un jugador de básquet´, dos metros, sufriste acá con esta mesada, te bancaste un montón de cosas. Me encantó verte, sos muy batallero, nos enseñaste esta constancia y todo lo demás de no darte por vencido. Por eso te felicito y te vamos a extrañar”.

Ante estas palabras, Montenegro expresó visiblemente conmovido: “Gracias a ustedes, perdón, me emociono, a todos, a toda esta gente. Yo gané cuando entré porque el regalo, que son mis nietos, me pudieron ver jugar".

"Y ese es el legado que les quiero dejar, que sepan que no hay edad para jugar, que la vida tiene que ser un juego siempre. Y eso lo que no hay que perder, el factor sorpresa ni las ganas de jugar”, explicó.

LEER MÁS: Luis Miguel reveló en su serie qué pasó con su mamá