La emoción y las lágrimas de Nara Ferragut al anunciar que está embarazada a los 40

"Hace 3 meses pasaba esto. Para nosotros “El milagro más maravilloso”. No lo esperábamos en ese momento ya q los médicos nos habían dicho q era un proceso “largo” y nosotros le agregamos y MUY duro (Proceso largo y duro). Salíamos llorando de cada consulta y los porcentajes nos atormentaban. Sin embargo EL MILAGRO OCURRIÓ Y QUEDAMOS EMBARAZADOS. Encontra de los pronostico y de lo q nos decían", comenzó su posteo Nara Ferragut quien anunció hoy que está embarazada de 3 meses.

Y agregó: "HOY más q nunca, NO escuchen los NO! Que nadie les diga lo q pueden o no pueden hacer. Sean libres, genuinos, honestos con su ser. Solo ustedes en su interior tienen ese fuego que los hará libres. Brillen ! Vayan por TODO! Confíen en q existe algo superior a nosotros q quiere lo mejor para cada uno . Llámalo poder superior , dios , universo, energía , naturaleza como quieras pero confía porq todo es perfecto y llega en el momento justo. No antes! no después! en el momento indicado . Estamos felices con @charlyissaok y queríamos compartirlo con todos ustedes ! Los queremos! Gracias por estar siempre acompañándonos 🙌💕".

LEER TAMBIÉN: El casamiento de Nara Ferragut y Carlos Issa: "Una noche inolvidable"

Sin duda alguna, el video que compartió la periodista y conductora de C5N genera una gran emoción porque venía buscando quedar embarazada a los 40 y con un tratamiento de fertilidad.

En 2017 y después de casi un año de relación Nara Ferragut y Carlos Issa formalizaron su amor en el Registro Civil de Mar del Plata y lo festejaron con "una ceremonia espiritual, íntima y muy emotiva" en Mar Chiquita, en una casa de la familia del actor que tiene salida al mar.

Después de la boda, Nara le contó a Primiciasya.com que "cada uno de los presentes entregaba una rosa con un deseo y casi todos nos ponían bebés, que saben que es lo que deseamos, tener nuestro hijo y formar nuestra familia. Lo pusimos en una red y lo entregamos al mar, como una especie de ofrenda, fue muy emotivo", cerró movilizada.

El deseo se hizo realidad: ¡Felicitaciones!

LEER TAMBIÉN: Nara Ferragut: "Lloré un montón; lo que deseamos es tener un hijo y formar nuestra familia"