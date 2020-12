La emoción de de Karina, La Princesita en medio de la devolución de Nacha Guevara

Karina La Princesita se sensibilizó hasta las lágrimas el jueves tras la interpretación de Pablo Ruiz y Melina de Piano en el "Cantando 2020", El Trece, y la devolución en primer turno de Nacha Guevara.

La jurado no pudo disimular las lágrimas y llamó la atención de Laurita Fernández.

"Quiero preguntarte, ¿Karina estás bien? Porque te veíamos llorar recién en cámara, pensé que había pasado algo", le consultó la conductora.

Luego, la cantante, ya más tranquila, hizo su devolución: “No la quería cortar a Nacha. Era una falta de respeto. Y es una letra terrible. Era un desafío, quería ver qué hacían”.

“Es una de las mejores canciones. es para valorar lo que hizo Meli, que está pasando por un momento tremendo”, reconoció Karina.

Y ante la consulta de Ángel de Brito de si sueña con casarse ante la emoción, la jurado explicó: "No sé si es un sueño, es algo que sé que no me va a pasar nunca, pero yo veo gente casándose o pidiendo la mano y lloro. Me gusta verlo en los demás, que sean todos felices".

