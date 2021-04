La emoción de Jairo al ver a su hija en televisión: “Es la luz de mis ojos”

En la noche del miércoles, Jairo vivió un momento especial durante la entrevista que mantuvo con Tomás Dente en "Vino para vos".

Resulta que, como pasó en varias familias, la cuarentena provocó que se distanciara de su hija Lucía González, con la cual tiene un vínculo muy especial ya que es la única mujer: sus otros hijos son Iván, Mario y Yako.

Y anoche, Jairo se reencontró con ella, quien a través de un video le dedicó unas sentidas palabras.

“Papá quiero felicitarte por el nuevo disco y por tus 50 años de carrera que has mimado tanto, en los que has mostrado siempre muchísima creatividad. Sinceramente me pone muy contenta de que por fin lo lances”, manifestó la joven.

Además, se mostró muy animada con este nuevo material de Jairo que cuenta con invitados como Eruca Sativa, Abel Pintos, Luciano Pereyra, León Gieco, entre otros artistas. “Estoy segura de que es maravilloso. Así que te felicito de verdad, te mando un beso enorme, te quiero. Te extraño muchísimo y me encantaría abrazarte”, indicó Lucía.

“Es divina, tiene 3 hijos ahora, el más chiquito se llama Leonardo y nació el mismo día que Leonardo Da Vinci, que además es el día mundial del arte”, comentó el cantante.

“Ella es historiadora del arte, estudió la carrera en Madrid. Es uno de los lugares perfectos para estudiar arte. Ahora ellos viven en Milán”, señaló en relación a la ciudad donde ahora están tanto Lucía como su marido y sus hijos. “Es una chiquita divina e inteligente que ha sabido encauzar muy bien la profesión que eligió. Hablar con ella de arte es un placer extraordinario”, cerró Jairo.

