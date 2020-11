La emoción de Florencia Peña al escuchar a Claudia Villafañe hablar de Dalma y Gianinna

Florencia Peña se quebró en su programa, "Flor de equipo", Telefe, al escuchar a Claudia Villafañe hablar de sus hijas, Dalma y Gianinna.

Primero la ex de Diego Maradona se refirió a por qué aceptó participar en el reality "Masterchef Celebrity".

"Costó tomar la decisión. No me animaba, la verdad. Me daba miedo no disponer de mis horarios para dedicarme a mis nietos y mis hijas. La primera semana me quería ir porque era todo muy nuevo para mí. Las cámaras, estar con gente de la tele, pero por suerte se armó un grupo divino y ahora quiero seguir avanzando", contó Claudia.

Y reveló cuál fue la reacción de sus hijas: "Están felices de que haya aceptado porque me ven feliz. A las únicas que les pregunté fue a ellas. Cuando me llamaron primero les dije que no, después siguieron insistiendo y bueno acepté. Sabía que se trataba de un programa de cocina y no se iba a hablar de otras cosas, eso me convenció".

Y al hablar de sus dos hijas, precisó: "Dalma es la más brava. Es la que le pone los puntos a todos. Gracias a ellas aprendí a decir las cosas que me molestan. Antes no lo hacía, me llevó mi tiempo, pero aprendí a hacerlo y eso me hace bien".

Y sobre su relación con Jorge Taiana, la cual preserva en los medios, indicó: "Cada uno tiene su vida. No me gusta tampoco que no sepa lo que hago, pero no le pido permiso. Viví mucho tiempo sola y me acostumbré a manejar mis tiempos sin consultar nada a nadie entonces es difícil después cambiar eso. Nuestra relación está planteada así".

