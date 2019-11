El texto de una poeta española que hizo emocionar a Eugenia Tobal: "Nada fue ni es en vano"

Eugenia Tobal se mostró emocionada a poco de dar a luz a su hija Ema por la columna de una escritora española que escribió sobre su historia de vida.

“Eugenia Tobal, madres que crecen, que se apagan, pero que siempre iluminan”, es el título de la columna que hizo emocionar a la actriz y lo compartió en sus redes sociales.

"Hoy termino el día explotada de amor y de sorpresa al recibir este regalo de alguien que no conozco y que no me conoce personalmente pero supo ver, desde otro continente, esta descripción, esta poesía y estas palabras tan sentidas, que me dejó, como le escribí en un mensaje a ella, con el alma delante de los ojos y el corazón explotado de emoción", expresó la actriz y conductora en su posteo.

"Porque ni yo misma me doy cuenta el camino recorrido y la fuerza que se tiene para sortear las adversidades y seguir... seguir y seguir dando batalla a cada obstáculo que la vida presente, mirando para adelante y creciendo para ser cada día mejor persona sin joder a nadie", añadió movilizada.

Y agregó: "Tengo la mejor maestra del mundo, mi mamá, que hoy sigue enseñándome día a día.Y si algo puedo decir, es que pasar x esta vida y no aprender es un gran desperdicio".

"Nada fue, ni es en vano, todo y cada situación vivida fueron y son mi gran enseñanza. Un gran regalo el de hoy @soniafides. GRACIAS GRACIAS Y MÁS GRACIAS por este “presente” tan profundo y sentido!", finalizó Tobal.