Emoción en el Bailando por la presencia de Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza

Anoche, en el Bailando, Flavio Mendoza realizó incluyó en su performance al pequeño Dionisio y la presencia del pequeño en la pista, emocionó a todos en el estudio.

"Soy el hombre más feliz del mundo, me cambió la vida, me dio paz, me puso los pies sobre la tierra", aseguró el participante.

Y agregó: "Tiene seis meses y medio, pero pesa y mide como un nene de un año".

En ese momento, el propio Flavio, Flor Peña y Laurita Fernández, derramaban lágrimas de emoción.

