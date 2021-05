La emoción de Carmen Barbieri al irse de "Masterchef Celebrity": "Gracias, me esperaron"

Carmen Barbieri resultó eliminada el domingo de "Masterchef Celebrity", Telefe, en un mano a mano con Daniela "La Chepi" Viaggiamari .

El encargado de comunicar la decisión del jurado fue Donato de Santis: “Hubo un plato al que le faltó un poquito más, y ese fue el plato de Carmen Barbieri. Carmen abandona la cocina de Masterchef Celebrity”, expresó el chef italiano.

Allí, Carmen se mostró muy emocionada al despedirse del ciclo gastronómico: “Muchas gracias, realmente estar en este programa me hizo volver a ser yo, poder accionar más rápido, caminar y hablar más rápido, a tener ganas de salir de mi casa".

"Fue el remedio que me faltaba para superar el transe que pasé. Yo tengo que decir gracias, me esperaron, que volviera a la vida y después otro mes para que me recuperara. Y me tuvieron paciencia con los platos que presenté. Estoy muy feliz de haber pasado por este programa”, siguió la actriz, recordando su internación por coronavirus.

En tanto, Damián Betular le expresó: “Fede (Bal) nos contaba: ’No sabés lo que es mamá, cuando venga acá la vas a amar’. Y es verdad, es muy fácil encariñarse con alguien como vos. Te respeto, te admiro mucho desde antes y, ahora que te conozco, mucho más. Y los que te decimos gracias somos nosotros, por todo lo que nos diste. Esperarte fue un placer”.

Y Germán Martitegui cerró: “Fue tan lindo verte entrar, dije: ’Esta mujer salió de una terapia intensiva y viene acá'. Y Fede nos contaba las ganas que tenías. Nunca pensé que te ibas a ir, te vamos a extrañar. Fue una alegría conocerte, Fede se queda corto. Y si por mí fuera, si hubiera un Masterchef 3, te meto de cabeza”.