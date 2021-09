La emoción de Alberto Cormillot tras el nacimiento de Emilio: "No es habitual tener un hijo a mi edad"

En los primeros minutos del viernes 17 de septiembre, Alberto Cormillot anunció que su esposa, la nutricionista Estefanía Pasquini, dio a luz a su primer hijo, Emilio.

“Nació Emilio. A las 00:05 del 17/9/2021. Está perfecto. ¡Estefi también! ¡¡¡Somos mamá y papá!!!”, escribió el médico en su cuenta oficial de Twitter.

Alberto Cormillot, de 83 años, que se casó con Pasquini en diciembre de 2019, habló este viernes con Intrusos tras la reciente llegada al mundo de su hijo.

"He estado como segundo ayudante hace muchos años. No me produce nada. Pero acá estaba Stefi y mi hijo. Me fue cayendo la ficha de a poco. A la hora y media empecé a registrar un poco más. No podía creer lo que estaba pasando", comentó.

"No es habitual tener un hijo a mi edad. No tengo amigos con quien comparto el tema, comparto el tema con los amigos de Stefi. Es una situación novedosa", dijo el médico muy emocionado.

"La pregunta es: ¿en qué momento no lloré? Toco el tema y ya me emociono. Me levanto a la madrugada y tengo radio. Voy a trabajar un poco menos ahora, voy a aflojar", añadió Alberto.