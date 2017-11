Emilio Disi lucha contra un cáncer de pulmón: "Con esta enfermedad, si te deprimís, fuiste"

Emilio Disi, de 74 años, atraviesa un duro momento. El comediante iba a hacer temporada teatral de verano y hace unas semanas comunicó que se bajaba de la cartelera debido a una recaída en su estado de salud luego de enterarse que su hija recibió amenazas de su expareja. , de 74 años, atraviesa un duro momento. El comediante iba a hacer temporada teatral de verano y hace unas semanas comunicó que se bajaba de la cartelera debido a una recaída en su estado de salud luego de enterarse que su hija recibió amenazas de su expareja.





PrimiciasYa.com se contactó con Disi la semana para saber cómo está de salud y nos sorprendió al revelar que "tengo cáncer de pulmón, es una mierda lo que estoy viviendo".





"Ayer me dieron una especie de alta, pero todo sigue igual y no cambió en nada. Estuve internado en el Fleni, salí y entre varias veces... Está localizado y tengo que empezar con quimioterapia. Después de esto me tengo que operar, de acá a un mes aproximadamente. Ahora estoy en mi casa, me acompaña mi mujer. No puedo contar más nada, tengo fe de que voy a salir de esto", añadió.

La noticia impactó dentro del medio porque no se sabía que le genial actor estaba pasando por este duro momento. Ante esto, la producción de Susana Giménez decidió llevarlo al living para que cuente su experiencia y así fue que anoche pasó por el programa de Telefe



Según su testimonio, no perdió el humor, y es una de las claves para enfrentar el difícil momento: "Con esta enfermedad, si te deprimís, fuiste".



"Cuando me lo contaron dije 'permiso, voy al baño y vengo'. Me fui a la calle y empecé a putear, decía de todo. Solo. 'Hijo de puta, te voy a ganar'. De repente me paré y dije: '¿Es femenino o masculino?' Me confundí entre la quimio, el tumor...", contó el actor a la conductora.

Según su relato, el tumor "se está muriendo" y "si todo va como Dios manda, me queda una sesión más" de quimioterapia. En ese sentido, indicó: "Bajé como 14 kilos, la quimio te saca el hambre, te arruina el estómago y los riñones. Es veneno, pero lo jodido te lo saca".

La producción de Susana le preparó una sorpresa con actores y gente querida a Disi:

