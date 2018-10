Emiliano Rella sobre la pelea con Carla Conte: "Habría conductas mías que no las repetiría"

Carla Conte, habló de la exitosa dupla que formó junto a Emiliano Rella en 2004 cuando realizaban "Call Tv", un ciclo de juegos telefónicos en las trasnoche de Hace unos días,, habló de la exitosa dupla que formó junto aen 2004 cuando realizabanun ciclo de juegos telefónicos en las trasnoche de Canal 9





A pesar que hace años trascendió que no tuvieron la mejor onda como compañeros, la morocha lo ratificó y señaló: "Con Emiliano teníamos mucha química, pero también hubo muchos roces".





"Con ningún conductor tuve problemas", aclaró luego durante su visita en "Online" (KZO). Y por último, aseguró: "Lo único que me molestó fue que se sentó en un programa y habló mal de mí. Quiso armar un quilombo donde no iba a existir, después me pidió disculpas y está todo bien".





Tras las declaraciones de Conte, PrimiciasYa.com se contactó con Rella, quien dijo: "Todo esto me da como retro y antiguo. Para mí es tema tema que ya es viejo, lo retomo porque ella habló y nobleza obliga".

"Son cosas de adolescentes y creo que ella lo ha dicho... Tiene que ver con dos pibes que comienzan muy expuestos en la tele, la base es esa. De un momento para otro éramos los conductores de la tele. Yo arranqué solo y ella después al medio y el vínculo era como el de una pareja matrimonial, pero al aire. Uno a veces convive más con la gente del trabajo que con su familia y tenes roces, tenes alegrías, festejas cumpleaños y te juntas más que con tus amigos. Te terminan conociendo más tus compañeros que tus amigos. Y estar todos los días, dos horas y durante dos años (Call TV) y nos conocimos mucho, lo digo positivamente. Y también de equivocarnos... Hoy por hoy si tuviese que volver hacer ese programa con ella, cosa que volvería hacer, habría conductas mías que no las repetiría y ella seguramente tampoco, porque tiene que ver que era otro momento, éramos adolescentes y cometíamos errores". Y luego amplió:





"Para mí los trapitos se lavan en casa. Por ahí habré ido algún programa y habré pisado el palito, pero formaba parte de la inexperiencia que tenía en aquel momento. Uno a veces va a un programa y entre tantos panelistas y demás, a veces te llevan por un camino en el que uno no quisiera ir. Creo que sé de qué programa me está hablando Carla, y habré dicho cosas que son de puerta para adentro. Me equivoque y repito que debe haber sido por esa inexperiencia que tenía. Igual son cosas que no las dejo de pensar, pero son de puertas para adentro", destacó Emiliano.

"Todo lo que pude haber dicho erradamente por la calentura del momento, nunca fue para herir y molestar a nadie. Y nunca hacia un compañero de trabajo. También creo que esa base nos sirvió para aprender y consolidarnos en el medio. Todo lo demás lo dejo como anécdota de crecimiento de una pareja televisiva que daba sus primeros comienzos. Yo sí volvería a trabajar con ella. Si tuviese la oportunidad de volver a producir un programa, a la primera que llamaría sería a ella", manifestó, debido a que ella declaró que no volvería a trabajar con él.





Por último, al ser consultado sobre si se volvieron a ver o hablar en este último tiempo, dijo: "Nos hemos cruzado en algún estudio de televisión hace dos años. Eso ya fue hablado con ella y es un tema terminado. Lo hablo ahora porque ella lo expuso, pero volver para atrás es revolver cosas que a lo mejor no sirve. Por suerte he evolucionado y aprendí de lo que me equivoque. Tengo los mejores recuerdos con ella, de su familia y me encanta que esté haciendo dupla hoy con Rodrigo Lussich".