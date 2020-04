Emiliano Boscatto: el ex "Gran Hermano" que tuvo una crisis de pareja por la cuarentena

En 2011, Emiliano Boscatto se metió en la casa de "Gran Hermano" con un solo objetivo: ser famoso. De manera inmediata, se ganó el cariño de la mayoría de los participantes y se perfiló como uno de los finalistas, aunque no logró ganar.

Actualmente, el simpático cordobés vive en España (desde 2015), y realiza dos actividades totalmente diferentes: con su pareja, se dedica alquilar departamentos para turistas y también se desarrolla como actor de películas pornos gay.

Y debido a la cuarentena obligatoria a la que la población española debe realizar a partir de la pandemia del coronavirus, siendo ese país uno de los más afectados, ambas actividades están detenidas.

"Hace 5 años que estoy en Madrid. Cuando llegué en esa época España recién se recuperaba del todo de la crisis del 2008, oía hablar mucho de una crisis. Nunca imaginé que 5 años después me iba a tocar vivir una mucho peor a mí. Porque esta es una crisis sanitaria y económica. En un principio pensé que nunca llegaría a pasar acá tanto como en China. Como todo el mundo lo tomábamos en broma o sin prestar atención, hasta que de pronto a unos días ya estábamos en estado de alarma obligados a quedarnos en casa. Ya estamos llegando al mes de cuarentena y hablan de casi un mes más", le contó Boscatto a PrimiciasYa.com.

Y luego detalló: "Los primeros días fueron fáciles. Yo estoy en pareja hace 5 años y conviviendo hace casi un año. Además de trabajar como actor porno, que es mi profesión desde que llegue acá, hace ya unos años que trabajo junto con mi novio alquilando pisos turísticos".

Pero la convivencia permanente con su pareja trajo una crisis: "Cuando comenzamos la cuarentena aguantamos 10 días juntos, pero luego se hizo muy difícil estar 24 horas juntos. Así que aprovechamos que los departamentos que están vacíos, ya que ha caído la actividad al 100%, para pasar lo que queda de cuarentena cada uno por su lado. Estamos en contacto todo el día pero ya sin los roces típicos de la convivencia", indicó.

"Y además de lo laboral que me ha afectado mucho ya que tampoco tengo posibilidad de seguir grabando escenas hasta que esto pase, esto ya comienza a afectarme mentalmente y físicamente", remarcó Emiliano pese a que estuvo encerrado mucho tiempo en la casa de "Gran Hermano".

Luego contó qué actividades realiza y hasta confesó que tiene miedo por la situación que cada vez se pone más grave en España: "Trato de distraerme, entrenar con lo que tengo que es casi nada, ver televisión, hablar con amigos y familia pero ya cada vez se me hace más difícil. Sumado también a que estuve hace unos días con los síntomas de coronavirus. Fiebre, algo de tos y dolor muscular. Pero bueno acá todos sabemos que si no es algo muy fuerte hay que tomar paracetamol y esperar guardado en casa. Por suerte a los 3 días ya se me pasaron. Pero la verdad es que te da miedo.Cuando te vas a dormir tenía pesadillas de que me iba a faltar el aire o cosas así".

"Lo más divertido del día es asomarme a las 8 a aplaudir a todos los que están haciendo cosas para que esto sea lo mejor posible. y dos veces a la semana ir al supermercado, señaló.

Por último, contó que "sexualmente estoy que arañó las paredes (risas). Lejos de mi pareja y sin poder hacer mis escenas es como que volví a los 18 años... Cuando me la pasaba encerrado en mi cuarto, podríamos decir que volví a mi primer pasión".

