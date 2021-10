Emiliano Boscatto y una dura opinión contra Cristian U: "Siento mucho lo de su padre, pero creo que todo es parte de un show"

Cristian U vivió una angustiante situación el fin de semana que terminó con la vida de su padre. El ex Gran Hermano compartió un video en el muestra el desgarrador momento que debió afrontar junto a su familia cuando, ante la supuesta demora del arribo de una ambulancia, debió trasladar a su progenitor en su propio auto y al llegar al hospital más cercano tuvo que subirlo a una camilla sin ayuda del personal de salud e ingresarlo al nosocomio.

“Voy a iniciar acciones legales porque hicieron un abandono de persona de forma terrible. Imagínate que la mujer de mi papá, llamó al 911 y al 107, llegó la Policía a los 5/7 minutos de que llamó. La Policía llegó y ellos empezaron a llamar a la ambulancia”, dijo en diálogo con los medios.

EL DJ relató que fue el sábado a la 1.30 de la madrugada cuando su padre comenzó a convulsionar. "Llegó de cenar con su pareja y unos amigos toda la vida y estaba muy centeno, Vivi (la mujer) me dijo que se fue acostar y empezó a sentir un ruido desde el living, como un ronquido raro y cuando se acercó estaba convulsionando. Automáticamente llamó al 911 y al 107 (SAMR) y me llamó a mi. Yo estaba a 20 cuadras y tardé en llegar 15 minutos, cuando llegué ya estaba la policía", contó.

"Un policía me dijo que llamó al SAME 3 veces y desde el primer llamado al SAME hasta que tome la decisión de cargármelo en brazos, pasaron 20 minutos, hasta que baje, lo puse en el auto y lo llevé al Sanatorio (Argerich) paso media hora, y cuando estaba llegando recién salía la ambulancia”, relató.

En ese sentido, siguió relatando cómo se sucedieron los hechos hasta que su padre, finalmente, falleció. “Llegamos a los gritos con mi hermano y el poco personal que había, no hacia nada. El de seguridad me tiró una camilla. Lo tuvimos que bajar nosotros y entrarlo al sanatorio, en la puerta habían tres ambulancias paradas y médicos al lado de ellas. Sentí querer matar a todo el mundo. Luego de eso sale un médico y me dice: ´Le pusimos los electro y casi lo recuperamos, pero se fue, lo siento mucho´”, señaló.

Tras la repercusión que tuvo este terrible momento que vivió Cristian U, su ex compañero de Gran Hermano 2011, Emiliano Boscatto, realizó una dura opinión por haber mostrado todo lo sucedido con su padre en las redes.

"Entiendo que los tiempos cambian. Antes lograr grabar un ovni o algo paranormal era un gran suceso. Pero ahora que todos tenemos una cámara en nuestras manos creo que nos hemos ido al otro extremo. La gente graba peleas robos muertes etc. Pero eso no es lo malo para mí. Lo malo es darle prioridad a grabar en vez de ayudar o involucrarse. Creo que a los que nos gustan las cámaras sin dudas algunas cosas nos juegan a favor a la hora de que sea una noticia . Pero hay ciertos límites. Yo creo que desde el momento que pierdes un segundo en molestarte a grabar algo ; en vez de usar ese tiempo para hacer todo lo posible en ayudar. Las cosas sin dudas pasan solo que no comparto la necesidad de ir al extremo por un segundo más de fama. Más aún cuando ya tuviste demasiada", comenzó diciendo Boscatto, quien se encuentra viviendo en Madrid desde hace varios años, a PrimiciasYa.com.

"Acabo de ver la noticia de mi ex compañero de Gran Hermano y me ha resultado muy fuerte ver esas imágenes. Pero realmente creo que es es todo para de un show que estamos acostumbrados a ver de él. Que si mete la novia en el baúl de un taxi, que si salva un perro, que si es dj en fiestas ilegales... Siento mucho lo de su padre. Pero lo de grabarlo todo me hace ruido", arrojó de manera directa.

Por último, Emiliano Boscatto, señaló: "Y si realmente te sucede algo así. No estas al otro día paseando por todos los programas. Hay una cosa que se llama duelo y creo que se hace de otra manera".