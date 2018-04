Emilia Mazer sigue "Buscando a Madonna": "Esta obra me demanda un gran desafío físico"

"Buscando a Madonna" es la búsqueda de Lucy, una fan de 16 años, por encontrarse a sí misma. Su realidad es muy distante de la de su ídolo, en quien refugia alguna esperanza de algún día poder zafar de su cotidianeidad. La obra es una comedia dramática en tono de humor patético de una hora de duración.





Escrita en formato novela por Enrique Medina fue adaptada para teatro por Emilia Mazer quien la protagoniza y también dirige interactuando con personajes imaginarios.





En diálogo con PrimiciasYa.com, la actriz contó cómo se prepara para el debut, previsto para este jueves 5 a las 20:30 en el teatro Regina: "Estoy muy feliz por volver hacer esta obra, siempre que la hice la he ido adaptando ya que siempre lo hice como un emprendimiento mío independiente. La hice acá en el país, la hice en Uruguay, en España... Y volver ahora para mí significa un gran desafió en esta nueva etapa de la reapertura del teatro Regina".





Y luego destacó: "Además es un gran desafío físico y quiero aclarar que yo no hago una imitación de Madonna, no soy imitadora. Tampoco me interesa hablar de su vida, solo me interesa hablar de Lucy que es una chica argentina criada en condiciones bastantes opuestas a lo que significa para ella Madonna que implica la luz, el poder y la fama. Se mete en temas sociales y políticos sin ninguna mirada política, solo una mirada bastante compasiva y amorosa sobre la vida. Y a través de Madonna se identifica con Evita y quiere luchar por un mundo mejor".