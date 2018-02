Emilia Claudeville: "Sufrí acoso y violencia por parte de Roberto Pettinato"

Emilia Claudeville, que fue panelista del ciclo Duro de Domar que conducía Roberto Petinatto realizó un duro descargo contra el ex Sumo, en diálogo con el ciclo radial Futurock y sumó nuevas denuncias, como anteriormente lo hicieran Josefina Pouso, Mariela "Chipi" Anchipi, la nutricionista Romina Pereiro y la conductora Karina Mazzocco, entre otras. Este jueves, a modelo, que fue panelista del cicloque conducíarealizó un duro descargo contra el ex Sumo, en diálogo con el ciclo radialy sumó nuevas denuncias, como anteriormente lo hicieranla nutricionistaentre otras.

Durante el transcurso del ciclo, Claudville describió el comportamiento del conductor: "Sufrí acoso y violencia por parte de Roberto Pettinato. El último año con Pettinato en Duro de Domar viví una pesadilla. Me odiaba porque era mujer, no era una cuestión personal, era con todas las mujeres", arrancó a contar,

Y continuó: "Al principio sentía que quería hacerme la vida imposible. Después, estuve todo un año encerrándome en mi camarín. Tuve que pedir la llave y la vestuarista me la dio porque sabía de lo que se trataba el tema. Sentí que su forma era así, todos lo sabían, todos lo veían. Ese personaje se naturalizó tanto...".

"Mientras él lo hacía adelante de la gente como un chiste, a mí me chupaba el cuello, me tocaba, me hacía mierda la dignidad. Yo estaba microfoneada y se escuchaba todo lo que él me decía, incluso amenazas: ponía las dos manos en mi panel y me decía 'yo no voy a parar hasta que vos llores en vivo'", detalló Claudeville.

Más tarde, Emilia dijo que las cosas se complicaron cuando decidió enfrentarlo: "la cosa se puso peor" por el maltrato que recibió de su parte "y la complicidad del resto".

"La batalla la ganó Pettinato porque yo hace dos años que no piso un estudio de televisión. Viví una pesadilla no sólo por él si no por la complicidad del resto. Me dí cuenta que me faltaba hacer público lo que viví", sumó.

Además, aseguró que también fue agredida físicamente: "Una vez me agarró muy fuerte del brazo, me tiró contra la pared y me pidió que lo deje comerme el cuello. La producción me decía que trate de manejarlo".

"Tenía que sobrevivir a los manotazos y humillaciones de este tipo. Yo me saqué lolas cuando tenía 25 y él me decía cosas como 'No, no, no, si me vas a hablar a mí ponete tetas'. La producción inclusive llevó tetas de plástico y me decían 'bueno dale, jugá con eso'. Ojalá que Pettinato no trabaje nunca más. El sistema avaló el maltrato aun cuando lo denuncié", concluyó.

