Emilia Attias expuso las diferencias con El Turco Naim por el baño de su casa

Emilia Attias y El Turco Naim Sibara, que se casaron en 2008 y tienen una hija en común, Gina, estuvieron como invitados el lunes al ciclo Los Mammones, América, y revelaron la insólita diferencia de convivencia que tienen.

“¿Se llevan el celular al baño?”, le consultó el conductor Jey Mammon en una de las preguntas.

A lo que Emilia reveló: ”No quiero discutir de vuelta a casa, pero tarda una hora ahí adentro. Yo ya sé que va al baño y bueno, nos permitimos todo”.

“El hombre en el baño... se siente cómodo”, confesó el humorista, justificando el tiempo que pasa allí dentro.

“Él quisiera que el inodoro estuviese encerrado entre paredes, porque le gusta estar encerrado ahí”, explicó Attias.

Y luego profundizó sobre ese ambiente particular de la casa: "Hay un tema con el baño, a mí me gustan los baños integrados porque es como un spa y no me gusta que haya tanta pared y puerta".

Y cerró: "Es el lugar de la casa que más bola le doy, Y él le gusta estar encerrado ahí".