Emanuel Ortega, lapidario contra el ex de Julieta Prandi: "Que vayan desapareciendo..."

Emanuel Ortega habló por primera vez de la tormentosa situación vivida por Julieta Prandi, su actual pareja, con su ex y no dudó en pegarle duro a Claudio Contardi. Mirá.

Emanuel Ortega habló por primera vez de la terrorífica situación vivida por Julieta Prandi, su actual pareja, con su ex marido y no dudó en pegarle duro a Claudio Contardi en una entrevista con el programa de América TV, 'Intrusos'.

Fue a la salida del estreno teatral de 'Perdida Mente', que tiene a su hermana mayor Julieta Ortega junto a un importante elenco femenino dirigido por José María Muscari sobre las tablas porteñas, donde el cantante se animó a hablar del tema.

"Ninguna mujer debería pasar por lo que pasó ella, ninguna. Que de a poquito vayan desapareciendo este prototipo de hombres que tan mal nos dejan parados en el mundo", fueron las duras palabras de Ortega para referirse al hombre que dejó sin casa a Prandi, además de maltratarla -psicológica y físicamente- a ella y a sus hijos en común: Mateo y Rocco.

Antes, el periodista de América TV le había consultado a la modelo por actual la situación judicial con su ex marido. "Está todo igual. No hay ningún avance. Los abogados están trabajando en lo civil y en lo penal, y tarde o temprano se hará justicia... y bueno, supongo que se devolverá todo lo que no le perece a las otras personas", fueron las palabras de Julieta tratando de ser cauta pero demostrando con su gestualidad la angustia que aun la casusa el tema.

Claro que al momento de describir a su actual amor, de quien confesó estar locamente enamorada y feliz del momento que viven juntos, Julieta Prandi no dudó en deslizar un tremendo palo hacia Contardi al asegurar "Ahora estoy con un hombre de verdad -haciendo referencia a Ortega-, antes no".