Elvira confirmó la aventura entre Emilio Disi e Iliana Calabró: "Ella lo volvía loco y lo buscaba"

Pamela a la tarde, Carlos Monti reveló una información impactante que dejó a todos boquiabiertos. Según Elvira Ferrer, viuda de Emilio Disi, Iliana Calabró vivió un prolongado romance con el fallecido actor. "Elvira me contó que Emilio se lo confesó seis meses antes de morir", contó el periodista. Por supuesto, el escándalo explotó como una bomba atómica y ahora, la onda expansiva comienza a extenderse.

Este martes, a pesar de que la hermana de Marina niega todo y amenazó con acciones legales, fue la propia Elvira quien corroboró la historia, en diálogo con el ciclo que por América conduce Pamela David.

"Estuve 28 años con Emilio y jamás di una nota ni hice nada, porque el famoso era él. Lo que pasó ahora fue que Carlos Monti me llamó hace unos días por una data muy fuerte y muy precisa que él tenía de esta relación que tuvo con Iliana. Y me preguntó si era verdad, y yo le dije que sí, porque es verdad", arrancó a contar la mujer.

"La infidelidad no destruyó mi pareja. Mis hijos están al tanto de esto", agregó en charla con la conductora del envío.

Luego, relató una anécdota de le época en que descubrió la doble vida de Fabián Rossi: "Me la crucé a Marina y le dije: 'Qué ridícula tu hermana, llorando y está saliendo con Emilio...'. Se quedó muda. Me parecía tan ridículo que saliera llorando porque le habían sido infiel".

"¿Si llamaría a Iliana? No. Ella hizo lo que tenía ganas de hacer. Emilio hizo lo que tenía ganas de hacer. ¿Para qué me va a hablar? No me puede decir que fue mentira. A mí nadie me llena la cabeza. Nunca intentó hablar conmigo porque seguro tenía miedo. Ya está, ya lo superé y no me importa nada de ella", expresó.

"Me molestaba porque se hacía la amiga amiga y le insistía a Emilio para que le llevara a trabajar a Miami. No voy a contar todas las situaciones que viví con ella. Yo solo lo confirmo", siguió contando.

"Ella le dijo que se quería separar y Emilio se agarró un susto bárbaro. No estaba en sus intenciones dejar a su familia, como todo hombre que tiene una aventura", concluyó, en respuesta a una pregunta de Carlos Monti, en cuanto a los motivos de la ruptura de la relación.

