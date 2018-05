"Bake Off Argentina" en Telefe era hacer una Naked Cake (torta desnuda) de 25 centímetros. Elsa, la participante cordobesa de 66 años, tuvo uno de los momentos más complicados del certamen y estuvo a punto de quedar eliminada. El desafío de la pasada edición deenera hacer unade 25 centímetros., la participante cordobesa de 66 años, tuvo uno de los momentos más complicados del certamen y estuvo a punto de quedar eliminada.





La crema de su torta no llegó a enfriarse lo suficiente y al armar la estructura, colapsó. Si bien un compañero intentó ayudarla, la mujer de Villa Rumipal asumió que no había posibilidades de arreglo y no disimuló su decepción.

Elsa y Gabriel quedaron entre los que peor performance realizaron en el desafío y finalmente fue el joven quien quedó afuera del certamen.





Al conocerse la noticia, muchos usuarios en las redes sociales criticaron la elección del jurado y consideraron que Gabriel no se debería haber ido y que Elsa es tratada con preferencia.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Elsa se refirió a lo sucedido: "Entre los chicos no se comentó nada y yo me atengo a lo que dice el jurado. Yo no sé cómo es que califican ellos, capaz comparan algunas cosas que hice antes. A veces tiene que ver cómo aplica uno los elementos, los materiales si están bien usados y si se pone de más o menos. Todo influye. El jurado tiene un buen concepto de mí porque sabe que uno puede trabajar mucho mejor que eso".





Y remarcó: "En el programa te juegan los nervios o falta de costumbre de hacer tal cosa en determinado tiempo. Los trabajos que hago los hago en mi casa y no tenía la menor noción de lo que era un Naked Cake. El error capaz habrá sido por el tamaño que le di a la masa. Si hubiese sabido que había que hacer de un diámetro pequeño, como de 15 cm, a lo mejor me hubiese salido mejor. También me faltó frío en la crema. Pero bueno, ya era tarde y salió así. En la cocina una de las directivas que hay es que no tenes que correr. No se puede hacer todo rápido. Hay que hacer las cosas pausadamente y bien".





Por otro lado, destacó el cariño que recibe por parte de sus compañeros: "Yo pienso que soy la más querida del grupo, todos me han demostrado cariño y respeto. Yo siendo de Córdoba tenía un concepto erróneo de lo que es la gente de Buenos Aires, pensé que eran más fríos o pocos amables, pero conocí gente admirable. Todos son excelentes".





Y al ser consultada sobre si ve en la final del ciclo, indicó: "No sé si me veo en la final, a mí me gustaría que Hernán llegue. Es un chico que no trabaja en eso y lo que hace lo hace para su casa. Es una persona que se preocupa por todos y pone mucho empeño. Yo tengo mucha afinidad con él, ojalá que llegue a la final".