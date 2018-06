Elsa tras quedar eliminada de "Bake Off": "Para algunos fui algo indeseable"

"Bake Off" de Telefe, quedó eliminada del programa y no pudo llegar a la final. La popular abuela de 66 años que participa en el ciclode, quedó eliminada del programa y no pudo llegar a la final.





"Les agradezco por las cosas lindas que he aprendido. Siento mucha felicidad junta. Llegué con muchos tropiezos pero llegué", dijo la señora visiblemente emocionada al enterarse de su salida del programa que conduce Paula Chaves.





En tanto, Hernán y Gastón fueron los finalistas del ciclo y el domingo se disputan los 500 mil pesos de premio.





Christophe Krywonis, Damián Betular y Pamela Villar. El jurado está compuesto por Todos tuvieron elogiosas palabras para la señora.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Elsa señaló en que no volvería a participar de un programa de estas características y explicó el motivo: "Yo creo que ya cumplí mi ciclo, no porque no tenga ganas, sino porque muchos jóvenes piensan que les tendría a dejar el lugar a ellos. Yo para algunos fui algo indeseable, para otros no".





Y agregó: "Igual yo rescato lo bueno y espero que los que no me quisieron lleguen a ser bien mayores, y vamos a ver si les gusta lo que a mí me dijeron. A los otros les digo gracias, los amo de todo corazón".





Por último, al ser consultada sobre quién le gustaría que gane, Hernán o Gastón, dijo: "La verdad puede ser para cualquiera. Todo depende del ingenio, habilidad y suerte... Esto último quiere decir mucho y puede ser para cualquiera".