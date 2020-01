Eloy Rivera preso en México tras su confesión de intento de asesinato a su ex novia: el desesperado pedido

El ex "Gran Hermano" Eloy Rivera sorprendió a todos con su fuerte relato en charla exclusiva con este medio, noticia que recorrió todos los medios del país.

En diálogo con PrimiciasYa.com, el joven de 25 años reveló detalles del episodio de violencia que tuvo antes de finalizar el 2019 con Candela Díaz, quien era su pareja.

Rivera ingresó al reality "Gran Hermano" en el año 2015 después de tener gran repercusión en sus redes sociales siendo una de las figuras de Instagram.

El ex "GH" terminó contando que quiso asesinar a su pareja con un cuchillo, hecho por el cual estuvo detenido por unas horas en una comisaria de Playa del Carmen, en México.

"Sucedió el viernes 27 de diciembre en nuestro departamento. Estábamos discutiendo y tenía que asustarla, ella tenía que sentir el miedo de que iba a morir para poder salvarla de todos los males. Se encerró en el baño cuando me vio que me acercaba con un cuchillo, y atravesé la puerta con el cuchillo. A ella no le pasó nada, solo quería que sienta miedo y yo sentí su miedo", relató Eloy.

"Ella se llama Candela, ahora está con con su mamá. Ella no me denunció y me cuidó siempre, piensan que estoy loco con esto de las predicciones que hago. Estuve preso unas horas, me golpearon e hicieron de todo y luego me internaron. Me ataron en una camilla, pero logré desatarme con mis poderes. Decían que tenía un delirio místico como le pasó a Matías Alé. Él nunca estuvo loco, fue real lo que le pasó", agregó el joven.

Y cerró: "Ahora estoy solo y con mi novia estamos distanciados físicamente, pero nos seguimos amando. Ya vamos a volver. Yo dejé de hacer videos pornográficos por ahora, quiero limpiar mi alma y salvar a todos. Todo lo que digo en mis redes es verdad y va a suceder. Tienen que creerme".

Lo cierto es que a raíz de que esta noticia tomó estado público, Rivera fue detenido en las últimas horas en México. PrimiciasYa.com accedió a un audio donde el ex "GH" pide ayuda de manera desesperada.

"Estoy preso amigo. Por favor llamá al consulado que no puedo salir, no puedo comunicarme con nadie. No puedo comunicarme con Candela (su ex), estoy bloqueado, ayudame", decía.

Y añadió: "Llamá al consulado argentino para que me saquen de acá. Ya tengo que dejar el teléfono me lo saca la policía, por favor ayudame".

Por su parte, según los datos que maneja este medio, su ex pareja lo habría denunciado tras tomar estado público el tema.

Por su parte, Juan Carlos, el papá de Eloy, estaba coordinando con él para que regrese a la Argentina de inmediato. Mientras que su madre tomó distancia del joven tras lo sucedido con la novia.

El audio exclusivo.