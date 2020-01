Eloy Rivera, tras intentar asesinar a su novia, regresa a la Argentina

El 27 de diciembre, Eloy Rivera intentó asesinar a su novia, Candela Díaz durante una discusión que mantuvieron en el departamento que compartían en Playa del Carmen, México. El ex "Gran Hermano" confesó el hecho y estuvo detenido durante unas horas en una comisaría.

“Estábamos discutiendo y tenía que asustarla, ella tenía que sentir el miedo de que iba a morir para poder salvarla de todos los males. Se encerró en el baño cuando me vio que me acercaba con un cuchillo, y atravesé la puerta con el cuchillo. A ella no le pasó nada, solo quería que sienta miedo y yo sentí su miedo”, contó el joven en diálogo con PrimiciasYa.com.

Luego, Rivera se refirió a las predicciones que realiza en sus redes sociales y dijo que su novia cree que él se volvió loco. “Ella ahora está con su mamá. No me denunció y me cuidó siempre, piensan que estoy loco con esto de las predicciones que hago. Estuve preso unas horas, me golpearon e hicieron de todo y luego me internaron. Me ataron en una camilla, pero logré desatarme con mis poderes”, contó el joven que trabaja como actor porno en el país del norte.

LEER MÁS La novia de Eloy Rivera reveló nuevos detalles del intento de asesinato: "Estaba exorcizado"

También se comparó con Matías Alé, quien durante un brote psicótico golpeó a su esposa. “Decían que tenía un delirio místico como le pasó a Matías Alé. Él nunca estuvo loco, fue real lo que le pasó”, lanzó.

Por su parte, Juan Carlos, el padre del joven de 25 años, confirmó que su hijo estuvo detenido, aunque manifestó que no es claro que sucedió. “Es confuso porque hay dos versiones la de Eloy y la de Candela, su novia. Quisimos hablar con la madre de ella, pero no nos atendió hasta ahora”, explicó.

Por último, el hombre aclaró que está ocupándose del problema. “Con la madre estamos consultando con el consulado para ver cómo procedemos con su regreso y el tratamiento a seguir”, declaró.

Y, en las últimas horas, se supo que Eloy regresará al país este miércoles para reencontrarse con su familia y ver qué tratamiento deberá hacer en Argentina.

LEER MÁS La palabra de Juan Carlos, padre de Eloy Rivera, ante la detención de su hijo en México