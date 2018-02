Elizabeth Vernaci: "Terminé una hora antes para que escuchen el pedido del operador"

Elizabeth Vernaci sorprendió en su emisión del miércoles de "La Negra Pop", el ciclo radial que conduce por Radio Pop, al retirarse una hora antes del cierre de su programa, que va de 16.00 a 19.00hs. sorprendió en su emisión del miércoles de, el ciclo radial que conduce poral retirarse una hora antes del cierre de su programa, que va de 16.00 a 19.00hs.





A las 18.00hs, la Negra explicó que dejaba el envío a raíz de los problemas en el pago de las horas extras que están teniendo los trabajadores del Grupo Indalo y especialmente su operador, que no iba a operarla durante la última hora.

En charla con PrimiciasYa, Vernaci subrayó: "El horario que uno tenga de programa, lo hace un mismo operador, no lo hacen dos operadores, porque el que viene de afuera no sabe de qué la va. Cuando estaba por entrar, me avisaron que el operador se iba a las 18.00. Pensé que era algo personal, pero resultó que no".

"No le habían solucionado el tema para no pagarle horas extras, entonces no le daban hasta las 19.00 y no le habían cambiado el horario para cubrir el horario de dos programas, el de Coco Sily y el mío. Se fue a las 18.00 y me pareció que lo único que podía hacer, era irme para que le den bola".

"Supongo que lo harán en el transcurso de esta semana, quizá tengan muchos problemas y esto se les pasó por alto. Pero no es menor el tema del operador, para mí es la mitad del programa y lo necesito todos los días. No puedo cambiar de acuerdo a lo que se le ocurre a la emisora. Esto estaba establecido antes de empezar. No fue nada grave, pero no era lo pautado", cerró la conductora, a la espera de una definición con su compañero de trabajo.

