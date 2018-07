Elizabeth Vernaci: "Somos un equipo y yo sin equipo no puedo laburar; o todos o ninguno"

Elizabeth Vernaci anunció el sorpresivo final de su programa "Black & Toc" por la FM Radio con Vos.





"Dijimos siempre lo que quisimos. Nadie nos dijo lo que teníamos que decir. Tal vez con la salida de este programa entre más pauta publicitaria y más pauta del gobierno. Hoy hay más plata por callar que por hablar", dijo la conductora.





"Entiendo que la bandera libre hoy es ´hagan lo que se les canta el culo´ y, sí sos empresario, podés echar a cualquiera", explicó Vernaci, quien aseguró que los dueños de la emisora radial siempre cumplieron con los sueldos y los contratos.





Sin embargo, aprovechando que su compañero Humberto Tortonese se había enfermado y salido del aire por unos días, los dueños de la emisora le plantearon continuar el programa sin él. Vernaci se negó y decidió irse con su amigo.

"Para mi sí es necesario Humberto al aire porque es mi compañero, es mi coequiper, es mi amigo, es mi hermano es mi familia y si yo aceptaba que no esté Humberto mañana me iban a pedir la cabeza de Teresa (Donato), y después la tuya, y después que me bajara el sueldo. Y así no se labura, yo no laburo así", dijo.





"Lo lamento por mi compañeros porque realmente vienen cagados a palazos porque vienen de una radio que cerró y no le pagaron ni la indemnización", afirmó Vernaci, ya que muchos habían estado trabajando en Radio América.