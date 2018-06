Elisa Carrió se levantó de la mesa de Mirtha Legrand en vivo: "Se me va de las manos..."

Elisa Carrió dijo presente en la mesa de "Almorzando con Mirtha Legrand" (El Trece) en el festejo de los 50 años de programa junto a Raúl Lavié, Luciano Cáceres, Matías Alé, Mónica Katz y Fernando Sánchez. Este domingo,dijo presente en la mesa deen el festejo de los 50 años de programa junto a





Y cuando el secretario de Fortalecimiento Institucional estaba explicando parte de las tareas de comunicación que lleva adelante el Gobierno, Mirtha lo interrumpió para llamar la atención de su producción.





"No pueden darme tantos avisos para leer juntos, me distrae de la charla y se me va el programa de las manos", les dijo la diva en pleno programa al aire.





"A mí también se me van otra cosas de las manos otras cosas... no cortamos", irrumpió la diputada Carrió. La conductora rió y le dio permiso para retirarse e ir al baño.