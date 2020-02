Elina Fernández se refirió a las críticas por su boda con Eduardo Costantini: "Los malos comentarios los..."

El sábado 22 de febrero el millonario empresario Eduardo Costantini se casó con su joven pareja Elina Fernández Fantacci.

El anuncio del gran evento lo hicieron los dos a través de Instagram hace apenas horas y causó gran sorpresa.

La mujer del empresario tiene 29 años y él 72. La celebración de la boda se dio en el exclusivo Lounge Luxury Alvear Palace porteño.

Fue una celebración íntima donde estuvieron los familiares, amigos y allegados más cercanos a la pareja.

En charla con el sitio Farandula Show, Elina se refirió al momento que atraviesa tras el casamiento y enfrentó las críticas que recibe por la diferencia de edad entre ambos.

"Me siento muy feliz. El año pasado vine a este desfile y no nos conocíamos con Eduardo, ni tampoco sabía que este desarrollo era de él. Y hoy en día, un año después, estoy en pareja, encuentro el amor de mi vida y me toca acompañarlo en este lugar", expresó la modelo.

Y remarcó sobre su casamiento con Costantini: "Es el amor de mi vida, nunca me pasó. Siempre decimos que somos el amor de nuestras vidas porque lo esperamos toda la ivvda. Pensé que no me iba a pasar más. Había tenido tantas desilusiones y llegó la persona que iluminó mi vida".

"Es esa persona que le da luz a mi vida en lo íntimo. Estoy muy agradecido a Dios por haberlo encontrado. Estamos formando una familia de a poco, nos conocemos hace ocho meses. Al otro día de conocernos nos pusimos de novios, todo muy rápido", remarcó Elina.

Y afirmó: "No nos interesa las críticas. Todo lo que la gente critica me divierte. Todos los malos comentarios de las redes los dejo. No me perjudica las críticas. Mi consejo es no perder el tiempo en las críticas en las redes sino amar, vivir y ser feliz".